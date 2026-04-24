Milano, carrozzina elettrica rubata a un’insegnante: ritrovata smontata in via Creta

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A Milano, a Baggio, la Polizia di Stato ha ritrovato la carrozzina elettrica rubata a una giovane insegnante con disabilità. Il mezzo era sparito il 15 aprile scorso e per la donna rappresenta l’unica possibilità concreta di muoversi fuori casa. Le indagini del Commissariato Lorenteggio sono partite da alcuni messaggi comparsi sui social, prima ancora che da una denuncia diretta agli uffici di polizia.

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Gli agenti hanno iniziato a ricostruire il percorso della carrozzina. Le ricerche sono entrate nel vivo dal 20 aprile, con controlli nelle zone già conosciute dagli investigatori per episodi di ricettazione. Tra queste c’era anche via Creta, a circa 500 metri dal punto in cui il mezzo era stato rubato.

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‍♂️ Le prime ricerche e la segnalazione decisiva

I poliziotti hanno intensificato le perlustrazioni e hanno cercato informazioni tra i residenti. In via Creta le prime verifiche, il 20 aprile, non hanno dato risultati. La svolta è arrivata poco dopo, grazie a una segnalazione ritenuta attendibile dagli agenti.

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Il 21 aprile i poliziotti sono tornati nello stabile indicato. Nel solaio di una palazzina hanno trovato parte della carrozzina elettrica, già smontata. C’erano la seduta e le ruote, ma mancavano componenti fondamentali per il funzionamento: il manubrio di guida e il motore. Il solo motore, secondo quanto riferito agli agenti, ha un valore di circa 4mila euro.

Gli accertamenti hanno confermato che i pezzi recuperati erano compatibili con quelli della carrozzina rubata alla giovane insegnante. A quel punto le verifiche si sono concentrate su un appartamento dello stesso stabile.

‍♂️ I pezzi nascosti in casa e la denuncia

Secondo quanto ricostruito, l’uomo che aveva nella propria disponibilità le parti mancanti avrebbe ammesso la presenza dei pezzi nell’abitazione. Ai poliziotti ha riferito di aver trovato la carrozzina abbandonata nel palazzo e di aver tolto il motore e il manubrio.

Durante la perquisizione nell’appartamento, gli agenti hanno trovato il manubrio sotto un divano e il motore nascosto dentro un armadio. Le componenti sono state recuperate e rimontate sulla carrozzina. Fortunatamente il mezzo è risultato funzionante ed è stato restituito alla proprietaria.

Al termine degli accertamenti, un cittadino brasiliano di 31 anni, titolare dell’appartamento in cui sono state trovate le parti mancanti, è stato indagato in stato di libertà per ricettazione. Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’uomo era uscito dal carcere ed era affidato in prova. Ha precedenti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

‍♂️ La collaborazione dei residenti

Nel recupero della carrozzina ha avuto un peso anche la collaborazione dei cittadini della zona. Diversi residenti di via Creta, nonostante un contesto difficile, hanno fornito informazioni utili agli agenti e hanno dimostrato di non aver apprezzato quanto accaduto.

È un dettaglio importante, perché in questo caso il passaparola sui social, il lavoro sul territorio e le informazioni arrivate dai cittadini hanno permesso alla Polizia di Stato di ritrovare il mezzo e riconsegnarlo funzionante alla proprietaria, per cui rappresenta la possibilità di avere una vita un po’ piu facile.