Bussero, incidente con la motosega, muore donna di 80 anni

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Questa mattina alle 10.20, il 112 ha ricevuto una chiamata per una richiesta urgente di aiuto. A Bussero, in via Michelangelo Buonarroti, una donna di 80 anni era gravemente ferita. E’ morta poco prima dell’arrivo dei soccorsi, dopo un incidente con una motosega elettrica. La tragedia è avvenuta mentre la donna stava potando un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’automedica, i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola e i carabinieri.

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Secondo le prime informazioni, mentre stava potando l’albero con la motosega, l’attrezzo le è sfuggito di mano e la donna si è ferita in modo grave al polpaccio, tranciandosi un’ arteria. Dopo l’incidente ha tentato di raggiungere l’auto, probabilmente per chiedere aiuto o cercare soccorso, ma non ce l’ha fatta.

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I soccorsi arrivati in via Buonarroti

Quando i soccorritori sono arrivati in via Michelangelo Buonarroti 1, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. La ferita le aveva provocato una grave emoraggia e il decesso era avvenuto per dissanguamento prima che il personale sanitario potesse intervenire. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola.

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I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti sul posto. E’ loro il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e a confermare le circostanze della tragedia. Non risultano, dalle informazioni disponibili, altre persone coinvolte.