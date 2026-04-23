Ossona, l’assessore Matteo Gussoni restituisce le deleghe e dà le dimissioni da consigliere comunale

Oggi insieme alla pubblicazione dell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Ossona è arrivata la notizia delle dimissioni da consigliere comunale dell’ora ex Assessore ai Servizi Sociali, Associazioni e Pace Matteo Gussoni, che già restituito le deleghe. “A malincuore ho dovuto lasciare l’incarico per impegni familiari e lavorativi che non mi permettono di onorare la carica. Non c’è stato nessun litigio politico” ci ha detto Matteo Gussoni questo pomeriggio.

Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.