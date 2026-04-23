Ossona, l’assessore Matteo Gussoni restituisce le deleghe e dà le dimissioni da consigliere comunale
Oggi insieme alla pubblicazione dell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Ossona è arrivata la notizia delle dimissioni da consigliere comunale dell’ora ex Assessore ai Servizi Sociali, Associazioni e Pace Matteo Gussoni, che già restituito le deleghe. “A malincuore ho dovuto lasciare l’incarico per impegni familiari e lavorativi che non mi permettono di onorare la carica. Non c’è stato nessun litigio politico” ci ha detto Matteo Gussoni questo pomeriggio.
Durante il prossimo consiglio comunale, al posto di Matteo Gussoni entrerà in consiglio Elisa Barbaglia.
Non si sa ancora chi sostituirà Matteo Gussoni nella delega al Sociale, Associazioni e Pace. Attualmente le deleghe sono nelle mani del Sindaco Giovanni Venegoni.