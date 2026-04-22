Cassinetta di Lugagnano torna al Settecento: ville aperte, musica sul Naviglio e un pomeriggio fuori dal tempo

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Cassinetta di Lugagnano si prepara alla Giornata Settecentesca del 10 maggio, con apertura delle Ville di Delizia, visita accompagnata, concerto di musica da camera e aperitivo lungo il Naviglio Grande. L’iniziativa promette un pomeriggio costruito attorno al fascino storico del borgo, uno dei più noti del territorio per il suo legame con le residenze di villeggiatura della nobiltà milanese.

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L’idea è quella di accompagnare i partecipanti in un percorso che unisce architettura, paesaggio e atmosfera d’epoca, riportando per qualche ora l’attenzione su uno degli angoli più suggestivi del Naviglio. Il programma messo a punto per domenica 10 maggio punta proprio su questo intreccio: la possibilità di visitare le ville, osservare da vicino il patrimonio che caratterizza Cassinetta e poi chiudere il pomeriggio con la musica e un momento conviviale affacciato sull’acqua.

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L’appuntamento per la visita accompagnata delle Ville di Delizia è fissato alle 14. A seguire, alle 17.30, è in programma un concerto di musica da camera con aperitivo lungo il Naviglio Grande. L’evento mette quindi insieme due piani diversi ma complementari: da una parte la scoperta di un patrimonio storico e architettonico che rende Cassinetta di Lugagnano una meta conosciuta ben oltre i confini del paese, dall’altra un momento più leggero e immersivo, pensato per far vivere il luogo con il ritmo di una giornata speciale. Chi parteciperà potrà così passeggiare tra scorci, ville e rive del Naviglio in un contesto che richiama le antiche villeggiature estive e l’eleganza di un territorio rimasto tra i più riconoscibili dell’Ovest milanese.

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Un pomeriggio tra storia locale, musica e prenotazione obbligatoria

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Nel materiale diffuso per l’iniziativa viene indicata la mail infopoint.cassinetta@gmail.com come riferimento per informazioni e adesioni. Sono previste anche quote diverse a seconda della formula scelta: visita accompagnata con aperitivo a 15 euro, solo aperitivo a 7 euro, mentre il concerto è gratuito. È un dettaglio utile anche per chi volesse costruire il pomeriggio su misura, scegliendo se seguire l’intero percorso oppure partecipare soltanto alla parte finale legata alla musica e al momento conviviale.

L’evento punta molto anche sul valore del contesto. Cassinetta di Lugagnano viene spesso ricordata come una delle perle del Naviglio Grande e l’apertura delle Ville di Delizia diventa così l’occasione per rimettere al centro non solo il programma della giornata, ma anche l’identità del borgo. Tra visita, concerto e aperitivo, il 10 maggio si annuncia quindi come una proposta pensata per chi cerca un’iniziativa culturale dal taglio semplice ma curato, capace di unire il territorio, la bellezza delle architetture storiche e il piacere di un pomeriggio all’aperto.