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arconate,cagnolino abbandonato. Arconate, appello per il cagnolino abbandonato nella zona industriale: si cerca una Fiat 500 - 22/04/2026
ArconateMilano città metropolitana

Arconate, appello per il cagnolino abbandonato nella zona industriale: si cerca una Fiat 500

Redazione CNNZ
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Ad Arconate è stato lanciato un appello per cercare di risalire alla persona che venerdì 4 aprile, intorno alle 22, avrebbe abbandonato un cagnolino nella zona industriale del paese. La richiesta di aiuto si concentra soprattutto sull’auto ripresa dalle telecamere: una Fiat 500 grigio scuro con tettuccio nero, forse apribile. Nelle immagini diffuse si vede il veicolo e si vede anche il cane, di piccola taglia, successivamente salvato dai passanti

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Secondo quanto riferito nella segnalazione, dalle telecamere si distinguerebbe abbastanza bene la figura della persona, mentre la targa dell’auto non risulta leggibile in modo nitido. La descrizione parla di un uomo alto circa un metro e 75, di corporatura robusta e abbastanza stempiato. Chi sta cercando di ricostruire l’episodio ritiene possibile che la persona possa arrivare anche da uno dei comuni vicini ad Arconate.

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Il povero cagnolino abbandonato ad Arconate

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L’obiettivo dell’appello è raccogliere elementi utili per dare un nome alla persona ripresa e chiarire con precisione che cosa sia successo quella sera nella zona industriale. Proprio per questo, chi riconoscesse l’auto, o il cagnolino, o avesse notato movimenti sospetti in quell’orario potrebbe fornire un contributo importante alla ricostruzione dei fatti. I numeri di riferimento, naturalmente sono quelli della polizia locale di Arconate,

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Le fotografie diffuse insieme alla richiesta di aiuto mostrano il cagnolino e l’utilitaria scura comparsa nell’area in cui sarebbe avvenuto l’abbandono. Abbandonare gli animali è un reato, ed è quindi un dovere civico segnalare le persone che si macchiano di questo delitto.

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Redazione CNNZ

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