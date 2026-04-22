Abbiategrasso, diesel pericoloso alla pompa: 10mila litri sequestrati dalla Guardia di Finanza

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Abbiategrasso è finita al centro di un’operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di circa 10mila litri di diesel, gasolio, alterato, destinato alla vendita al dettaglio e ritenuto potenzialmente pericoloso sia per l’ambiente sia per la sicurezza della circolazione stradale. L’intervento è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Milano nell’ambito di un servizio mirato a prevenire e contrastare le frodi nel settore delle accise lo scorso 17 aprile. Al termine degli accertamenti, il gestore del distributore è stato segnalato all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di frode nell’esercizio del commercio.

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Secondo quanto ricostruito, l’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Magenta, che hanno effettuato prelievi di campioni di carburante direttamente dalle pompe di erogazione. I campioni sono poi stati analizzati dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da quelle verifiche è emerso che il gasolio non era qualitativamente conforme alle disposizioni vigenti.

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💰 Le analisi sul carburante e il sequestro della cisterna

L’elemento tecnico più rilevante riguarda il punto di infiammabilità del prodotto, risultato molto elevato. Secondo gli accertamenti, il carburante sarebbe stato ottenuto attraverso la miscelazione illecita del gasolio con altre sostanze, tra cui solventi, benzine e oli vegetali esausti. Si tratta di componenti che, oltre a servire per aggirare la normativa fiscale sulle accise applicata ai prodotti energetici, possono avere effetti concreti sulla sicurezza e sull’impatto ambientale, con possibili emissioni pericolose e rischi collegati all’uso del carburante.

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Per questo le Fiamme Gialle hanno posto sotto sequestro il gasolio contenuto nella cisterna dell’impianto. L’attività si inserisce nei controlli sulla distribuzione stradale dei carburanti, verifiche che riguardano non soltanto il corretto pagamento degli obblighi fiscali ma anche la qualità del prodotto venduto e la tutela del consumatore.

Il procedimento, viene precisato nel comunicato, è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Questo significa che gli accertamenti sono ancora in corso e che la posizione della persona segnalata dovrà essere valutata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.