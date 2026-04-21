Bollate, rogo nella notte alla RIAM

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A Bollate i vigili del fuoco sono intervenuti dalla serata di ieri per un incendio che ha interessato l’azienda RIAM, in via Kennedy, che si occupa di smaltimento dei rifiuti. Le fiamme hanno coinvolto il materiale accumulato all’esterno e in attesa di lavorazione, senza raggiungere il capannone di proprietà della società. Sul posto è stato avviato anche il monitoraggio dell’aria da parte di Arpa. Non risultano persone coinvolte, intossicate o ferite.

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L’intervento è andato avanti per tutta la notte. Dalle 21 di ieri sera i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno lavorato per fronteggiare il rogo sviluppato nell’area esterna dell’azienda. Le squadre si sono alternate per ore nel tentativo di contenere l’incendio e impedire che le fiamme potessero estendersi ad altre parti del sito. Ad assisterli, erano presenti anche 6 ambulanze della SOS di Novate, della Misericordia di Milano, della Croce rossa di Paderno Dugnano e di Cusago e della Croce Verde di Milano. Presente polizia locale e i carabinieri della compagnia di Rho

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🚒 Notte di lavoro tra contenimento e bonifica

Complessivamente sono stati impegnati 60 vigili del fuoco, con rinforzi arrivati anche dal vicino Comando provinciale di Monza. Il lavoro delle squadre ha permesso di circoscrivere le fiamme e di avviare poi le operazioni di bonifica dell’area interessata dal rogo. Arpa sta effettuando il monitoraggio della qualità dell’aria attraverso il posizionamento di alcune centraline.

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