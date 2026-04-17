Magenta, notte di fuoco in via Leopardi: un’auto parcheggiata va in fiamme

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A Magenta, in via Leopardi, poco dopo la mezzanotte del 17 aprile un’auto parcheggiata ha preso fuoco , con alte fiamme che hanno illuminato la strada e reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il rogo, scoppiato per cause ancora in via di accertamento, è stato spento in pochi minuti, senza che risultino feriti o intossicati.

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L’allarme è scattato intorno alle 24 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno affrontato l’incendio evitando conseguenze peggiori. Dall’immagine si vede il veicolo avvolto da fiamme molto alte, in una via stretta e costeggiata da edifici e altre auto in sosta, uno scenario che ha richiesto un intervento rapido per mettere in sicurezza l’area.

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🚒 Fiamme alte in strada, poi lo spegnimento

L’incendio ha riguardato un’auto in sosta e, almeno secondo gli elementi disponibili al momento, non avrebbe coinvolto persone. Non sono infatti segnalati né feriti né intossicati. Resta invece da chiarire che cosa abbia innescato il rogo. Negli ultimi tempi episodi di questo tipo si stanno verificando con una certa frequenza. Tra le ipotesi tecniche che in casi simili vengono valutate, può esserci anche quella di un corto circuito nelle auto che non si spengono mai completamente e in cui il circuito elettrico non è ben isolato dalle condutture dell’olio del motore. Sarà comunque compito dei vigili del fuoco definire quale sia la causa dell’incendio dell’auto a Magenta

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