Buscate, al cimitero spunta un’altra tomba vandalizzata: i danni sono più di quanto sembrava

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A Buscate dal 15 aprile stanno emergendo nuove segnalazioni di vandalismo al cimitero, dove diverse tombe sono state trovate deturpate e danneggiate. Alle prime immagini già circolate sui social se ne aggiungono altre, che mostrano altre sepolture colpite, confermando che il problema riguarda più punti dell’area cimiteriale.

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Le foto condivise nelle segnalazioni mostrano danni di tipo diverso. Ci sono croci e parti in pietra finite a terra sopra le lapidi. Lastre con evidenti segni di rottura e fori sulla superficie vicino al portafiori divelto. Il quadro che emerge, quindi, è quello di danneggiamenti ripetuti e distribuiti su più tombe, come vi fosse stato un raid di vandali che ha colpito l’intero cimitero

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Un conto che continua a salire

La scoperta ha suscitato rabbia e amarezza tra i familiari e tra i residenti di Buscate. In uno dei messaggi condivisi insieme alle immagini, chi segnala l’accaduto ricorda che si tratta di un posto che “merita solo rispetto e tranquillità”, ma non si può dimenticare anche che oltre al dolore di veder distrutto ciò che rimane dei propri cari, c’è anche un costo economico che i parenti dovranno sostenere per ricomprare gli arredi distrutti. L’insieme delle immagini disponibili racconta uno scenario pesante.

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