Ossona, dal 20 aprile parte il corso di autodifesa

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A Ossona dal 20 aprile parte un corso di autodifesa per la donna e per le ragazze pensato per offrire strumenti pratici, consapevolezza e maggiore sicurezza nella vita quotidiana. Si tratta di un corso strutturato per le donne , ma aperto anche ai ragazzi e agli uomini che in qualche modo hanno bisogno di imparare velocemente modi per difendersi.

Inserzioni

L’iniziativa si svolgerà nella sala comunale di piazza Aldo Moro ed è promossa da Guardia Nazionale ODV e Adel, Associazione Donne Eternamente Libere, con il patrocinio del Comune di Ossona. Il messaggio scelto per presentare il progetto è diretto e punta subito al cuore dell’iniziativa: più consapevolezza, più sicurezza, più controllo.

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Il percorso è rivolto a chi vuole acquisire strumenti concreti per affrontare possibili situazioni di rischio attraverso esercitazioni realistiche e un approccio pratico. Non si tratta quindi solo di nozioni teoriche, ma di un’attività costruita per lavorare sulla capacità di reagire, leggere il contesto e gestire con maggiore lucidità i momenti di tensione. Tre i punti importanti da affrontare: la reazione, l’invalidazione dell’aggressore, e la fuga. Potremmo aggiungere la prevenzione, un aspetto importantissimo da gestire per evitare guai.

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🛡️ Cosa prevede il corso di autodifesa

Il programma comprende tecniche base di autodifesa, prevenzione delle aggressioni, gestione dello stress nelle situazioni di pericolo, consapevolezza dello spazio e del linguaggio corporeo. Sono previste anche simulazioni di autodifesa in scenari esterni, quindi all’aperto, per avvicinare il più possibile il percorso a situazioni realistiche.

L’obiettivo dichiarato è dare alle partecipanti strumenti utili da portare nella vita di tutti i giorni, rafforzando attenzione, prontezza e capacità di controllo. Un’impostazione che punta a lavorare insieme su parte fisica, parte mentale e lettura dell’ambiente.

🛡️ Dove e come chiedere informazioni

L’avvio del corso è fissato per il 20 aprile 2026 a Ossona, nella sala comunale di piazza Aldo Moro. Per avere informazioni su giorni e orari bisogna contattare uno dei due numeri. Francesca 339 212 7413 oppure Ilaria 338 190 0487. Il costo è del corso è di 20 euro al mese.