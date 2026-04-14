Milano Design Week, Piero Figura porta EGGS allo Studio Decò Gallery

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A Milano, durante la Design Week 2026, lo Studio Decò Gallery di via Santa Maria alla Porta 11 ospiterà EGGS, la nuova installazione firmata da Piero Figura. L’evento sarà aperto dal 21 al 26 aprile, con opening martedì 21 aprile dalle 18 alle 21.30.

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Pop art, surrealismo e scenografia

L’installazione segna una nuova tappa nella ricerca dell’artista e designer e mette insieme suggestioni pop, surrealiste e metafisiche in un allestimento pensato come ambiente immersivo. Il progetto nasce dall’idea del primo uovo creato per una campagna pubblicitaria e poi sviluppato in una serie di opere numerate con certificato di autenticità. Figura ha collaborato negli anni con importanti nomi della fotografia e della comunicazione visiva e ha esposto in gallerie e mercati internazionali.

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