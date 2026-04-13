Motta Visconti, la bici nel buio ma i carabinieri prendono il ladro al volo

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A Motta Visconti un uomo è stato arrestato nella notte del 12 aprile dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di entrare in una villa di via Salvo D’Acquisto. La pattuglia della stazione locale stava effettuando dei controlli del territorio, quando hanno notato una bicicletta parcheggiata in modo sospetto nei pressi dell’abitazione. Da quel dettaglio è partito il controllo che li ha portati alla scoperta dell’uomo all’interno del giardino della casa.

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Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo si era acquattato nell’area esterna della proprietà e aveva già divelto alcune grate. Stava cercando di forzare la porta d’ingresso utilizzando strumenti atti allo scasso quando i militari lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato per tentato furto in abitazione. L’episodio, si legge nel comunicato, si inserisce in un contesto già delicato per la zona, dove nelle ultime settimane si sono registrati altri fatti simili che hanno alimentato preoccupazione tra i residenti, e creato allarme sociale.

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🚔 Il controllo dei carabinieri e l’arresto in flagranza

L’elemento che ha fatto scattare l’intervento è stata proprio quella bicicletta lasciata vicino alla villa. I carabinieri, insospettiti dalla presenza del mezzo in quel punto e in quell’orario, hanno deciso di verificare subito l’area. La perlustrazione del perimetro del giardino ha permesso di individuare l’uomo nascosto all’interno della proprietà prima che riuscisse a entrare nell’abitazione. Le indagini non sono però concluse con l’aresto in flagranza del ladro, ma ora puntano a capire se l’uomo fermato possa avere avuto un ruolo anche in altri furti e intrusioni avvenuti nella stessa zona, nelle scorse settimane

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⚖️ I piedi di porco non sono tulipani

Nel successivo interrogatorio di garanzia davanti al giudice del Tribunale di Pavia, l’arrestato ha ammesso le proprie responsabilità sul tentato furto. Ha però sostenuto che il piede di porco utilizzato non fosse stato portato da lui, ma che si trovasse già sul posto, quasi fosse cresciuto lì nel giardino come un tulipano. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Ha aggiunto anche la prescrizione della permanenza domiciliare nelle ore notturne.