Induno Olona, notte di sangue in centro paese

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Ieri sera, dopo la mezzanotte, un violento litigio, poi trasformatosi in una rissa, si scatenato fra la piazza e in via Gianpietro Porro a Induno Olona, in provincia di Varese. Sono comparsi i coltelli e altre armi improprie, e tre persone sono state colpite in modo grave. Uno di loro, ferito al busto da delle coltellate, è morto. Si tratta di un 30enne italiano.

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La chiamata al 112 è arrivata una decina di minuti prima dell’una, alle 00.47. Altri due uomini sono rimasti feriti in modo serio. Si tratta di un padre di 50 anni e del figlio 27enne. Sono stati soccorsi dai sanitari delle ambulanze SOS di Azzate e di Cunardo che dopo le prime cure sul posto li hanno trasportati, entrambi in codice rosso, uno in elicottero all’ospedale di Niguarda di Milano e all’ospedale Sant’Anna di Como. Il 30enne deceduto è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese, dove i medici hanno certificato la morte e il suo corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Le indagini effettuate sotto il diretto coordinamento della Procura della Repubblica di Varese, sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Varese, che sono intervenuti all’emergenza subito dopo l’allarme, e al Nucleo investigativo del Comando provinciale. Toccherà a loro chiarire come sia scoppiata la lite, quante persone abbiano preso parte alla rissa e quale sia stata l’esatta sequenza e la dinamica dei colpi inferti in strada. Le cause del litigio ancora in corso di accertamento.





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