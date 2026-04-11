Corbetta, esplosione nella notte ma il furto al bancomat non riesce

Letture: 2.133

Sono in corso le indagini sul tentativo di derubare la cassa continua di Intesa Sanpaolo, in corso Garibaldi, a Corbetta. E’ successo nella notte fra venerdì e sabato verso le 3.40. La forte esplosione ha svegliato il vicinato. Le misure di prevenzione della banca e l’arrivo velocissimo dei carabinieri e hanno però sventato il colpo, che non è andato a termine.

Inserzioni

I ladri sono fuggiti a bordo dell’auto bianca con cui erano arrivati. Le vetrate della banca sono state danneggiate e sono usciti anche i vigili del fuoco per esaminare i danni e mettere in sicurezza l’area. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’assalto, verificare il percorso di fuga e identificare i responsabili.

Inserzioni