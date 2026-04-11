Boffalora sopra Ticino, incidente tra 2 auto

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A Boffalora sopra Ticino due auto si sono scontrate oggo poco prima delle 13 in via Alessandro Manzoni, all’altezza del civico 29. con l’intervento di vigili del fuoco e soccorsi sanitari. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone. Per una è stato necessario l’intervento dei pompieri per liberarla dall’abitacolo. Le condizioni dei feriti, da quanto emerso nelle prime fasi dei soccorsi, non sono gravi. La chiamata al 112 è arrivata alle 12.49.

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🚒 I vigili del fuoco a Boffalora

Durante le operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre una delel persone coinvolte da una delle auto. Tra le persone assistite c’era un uomo di 61 anni, che dopo le prime valutazioni sul posto, è stato preso in carico dai sanitari della Croce Azzurra di Buscate che lo hanno poi portato, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Magenta. La dinamica dello scontro resta ora da chiarire nei dettagli, mentre la viabilità della zona ha inevitabilmente risentito della presenza dei mezzi di emergenza durante le fasi dei soccorsi

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