Lombardia, i treni storici di Fondazione FS: mete e corse da aprile

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In Lombardia i treni storici della Fondazione FS sono tornati sui binari con corse da Milano verso laghi, borghi e città d’arte. La stagione 2026 è partita il 29 marzo e, secondo la nota ufficiale della Fondazione, prevede oltre venti itinerari dalla primavera all’autunno, con un programma costruito tra turismo lento, paesaggi lombardi e convogli d’epoca.

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Nel cartellone regionale rientrano i collegamenti verso Como, Laveno, il lago d’Iseo, Mortara e Cremona, con alcune circolazioni annunciate anche per l’ETR 252 “Arlecchino”, uno dei simboli del design ferroviario italiano. I Treni storici sono un’iniziativa promossa da regione Lombardia che coinvolge sia Trenord sia Fondazione Fs. Mentre i treni storici di Trenord partono dalla Stazione di Milano Cadorna, quelli di Fondazione Fs partono dalla Stazione Milano Centrale

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Ad aprile il calendario già consultabile sul sito ufficiale mette in primo piano tre uscite molto riconoscibili. Il 12 aprile è in programma il Lario Express da Milano Centrale a Como e Lecco. Il 19 aprile tocca al Laveno Express da Milano Centrale a Laveno-Mombello, sul Lago Maggiore. Il 26 aprile è invece previsto il Sebino Express da Milano Centrale a Paratico Sarnico, sulla sponda del lago d’Iseo. Prima di queste date la stagione è già stata inaugurata dal Besanino Express del 29 marzo, instradato da Milano verso Besana, Molteno e Lecco.

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🚆 Un programma che punta sulle mete, non solo sul viaggio

La formula non è quella della corsa “chiusa”, ma di una gita che lascia spazio anche all’autonomia dei viaggiatori. Sul Lario Express, per esempio, da Como è possibile organizzare la giornata utilizzando anche i battelli della Navigazione Laghi. Da Laveno si possono prendere i ferry boat per Intra, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Sul Sebino Express, una volta arrivati a Paratico Sarnico, si possono usare i collegamenti lacustri per muoversi verso Monte Isola e le altre località del Sebino. In più, su diversi itinerari la Fondazione segnala la presenza a bordo dello staff dell’Associazione Ferrovie Turistiche Italiane e la possibilità di portare gratuitamente la bicicletta nel bagagliaio attrezzato.

🌊 Dai laghi alla Lomellina, il cartellone si allunga fino a maggio

Il programma di primavera non si ferma ad aprile. Il 10 maggio è già pubblicato il Colico Express da Milano Centrale a Lecco e Colico, lungo la sponda orientale del Lago di Como, con fermate anche a Varenna e Bellano. Il 17 maggio nel calendario lombardo compare anche il treno storico da Milano Centrale a Porto Ceresio. Una settimana dopo, il 24 maggio, è previsto il Lomellina Express da Milano a Pavia, Mortara e Robbio: qui il viaggio si intreccia con l’evento “Benvenuti in Lomellina”, con sei itinerari guidati, il mercatino degli hobbysti e dell’antiquariato e la mostra permanente delle macchine da cucire.

Biglietti dai prezzi popolari

Sul piano pratico, i biglietti vengono venduti attraverso i canali Trenitalia, come ricorda anche la Fondazione FS. Per le corse di aprile già pubblicate, le tariffe adulte partono da 10 euro per Laveno e arrivano a 12 euro per Lario Express e Sebino Express, mentre per alcuni itinerari è prevista la gratuità per i bambini fino a 14 anni non compiuti con prenotazione del posto a sedere. Per alcune uscite successive, come Colico Express e Lomellina Express, la pagina ufficiale indica invece che i dettagli completi saranno resi disponibili più avanti.