News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

colonna di fumo nero,corbetta. Corbetta, alta colonna di fumo nero visibile da lontano - 08/04/2026
CorbettaMilano città metropolitana

Corbetta, alta colonna di fumo nero visibile da lontano

Ilaria Maria Preti
Letture: 3.417

Un’alta colonna di fumo nero, visibile anche dai paesi vicini, si è alzata questo pomeriggio a Corbetta verso le 16. Ha destato subito qualche preoccupazione, ma si è trattato solo di un’automobile che ha preso fuoco mentre si trovava all’altezza della rotonda nei pressi della piscina Onda Verde, I vigili del fuoco, chiamati immediatamente, hanno spento le fiamme quasi subito.

Inserzioni

Non risulta che le fiamme si siano sviluppate a causa di un incidente stradale. Non sono state neppure segnalati feriti o intossicati e non sono uscite ambulanze. Abbiamo poche notizie sul tipo di auto, ma questo genere di incidenti può capitare a causa di corti circuiti che sviluppano calore nei pressi dei tubi dell’olio, che si incendia facilmente.

Inserzioni
Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire