Corbetta, alta colonna di fumo nero visibile da lontano

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Un’alta colonna di fumo nero, visibile anche dai paesi vicini, si è alzata questo pomeriggio a Corbetta verso le 16. Ha destato subito qualche preoccupazione, ma si è trattato solo di un’automobile che ha preso fuoco mentre si trovava all’altezza della rotonda nei pressi della piscina Onda Verde, I vigili del fuoco, chiamati immediatamente, hanno spento le fiamme quasi subito.

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Non risulta che le fiamme si siano sviluppate a causa di un incidente stradale. Non sono state neppure segnalati feriti o intossicati e non sono uscite ambulanze. Abbiamo poche notizie sul tipo di auto, ma questo genere di incidenti può capitare a causa di corti circuiti che sviluppano calore nei pressi dei tubi dell’olio, che si incendia facilmente.

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