Treni storici Lombardia 2026: riparte la stagione di Trenord

Letture: 2.347

In Lombardia è ripartita la stagione dei treni storici, con le prime corse già effettuate tra fine marzo e l’inizio di aprile. Un ritorno atteso che riporta sui binari convogli d’epoca diretti verso laghi, borghi e città d’arte. Domenica 29 marzo ha segnato l’avvio ufficiale del calendario 2026 promosso da Fondazione FS Italiane e anche Trenord ha pubblicato il suo programma. Entrambi i programmi sono organizzati in collaborazione con la Regione Lombardia.

Inserzioni

Le prime tratte hanno registrato interesse soprattutto per le destinazioni turistiche legate alla primavera, con itinerari pensati per gite giornaliere. Le carrozze storiche, restaurate e mantenute fedeli all’originale, permettono di viaggiare su convogli che hanno segnato la storia del trasporto ferroviario italiano, offrendo un’esperienza diversa rispetto ai treni moderni.

Inserzioni

Treni storici in Lombardia, sette corse turistiche da aprile a giugno con Trenord

Da Milano Cadorna a Como Lago, Laveno Mombello Lago e Novara Nord, con una corsa speciale anche da Rovato a Iseo e poi in battello verso Monte Isola: tra aprile e giugno tornano in Lombardia i treni storici per le gite fuori porta. La proposta mette in calendario 7 uscite turistiche primaverili e rilancia un formato che unisce viaggio, paesaggio e intrattenimento a bordo, puntando non solo sugli appassionati di ferrovia ma anche su chi cerca una domenica diversa dal solito.

Inserzioni

Le sei corse principali viaggeranno sul convoglio storico restaurato composto dalle carrozze di prima classe AZ 130, 136 e 137, costruite tra il 1924 e il 1925, trainate dai locomotori elettrici FNM E600-3 del 1928 e FNM E610-04 del 1949. La settima uscita sarà invece effettuata con l’automotrice storica ALn 668-121, prevista sulla tratta da Rovato a Iseo, con la possibilità di proseguire poi in battello verso Monte Isola.

🚂 Il calendario delle corse da Milano Cadorna e cosa succede a bordo

Il calendario diffuso per la stagione primaverile prevede la partenza per Laveno Mombello Lago il 12 aprile, la corsa da Rovato a Iseo con battello per Monte Isola il 19 aprile, il viaggio da Milano Cadorna a Como Lago il 26 aprile, un’altra data per Como il 10 maggio, il ritorno a Laveno il 24 maggio, la corsa verso Novara Nord il 31 maggio e l’ultima uscita per Como Lago il 7 giugno.

Sui treni non ci sarà solo il viaggio. Trenord presenta infatti un’esperienza costruita come evento: sulle corse per Como e Laveno sono previste, a seconda della data, animazioni con personaggi in costume d’epoca oppure accompagnamenti jazz e musicali, mentre il viaggio verso Novara sarà arricchito da performance artistiche e da una passeggiata guidata gratuita fino al Teatro Coccia. Per Monte Isola, invece, il tratto ferroviario si completerà con il collegamento in battello verso quella che Trenord definisce la più grande isola lacustre abitata d’Europa.

🚂 Non solo nostalgia, ma turismo di giornata

L’operazione guarda chiaramente al turismo di prossimità e alle gite domenicali. Il cuore dell’iniziativa resta il viaggio stesso, con carrozze d’epoca, interni in legno, sedili in velluto e un allestimento pensato per ricreare l’atmosfera dei convogli del secolo scorso. Le informazioni e le prenotazioni sono pubblicate nella sezione “Gite in treno” di Trenord, all’interno di un progetto realizzato in collaborazione con Regione Lombardia