Ossona, ancora schiamazzi notturni in piazza Litta. Non si può dormire

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A Ossona, in piazza Litta, alle 2.41 della notte tra il 5 e il 6 aprile, è partita una serie di chiamate al 112 per gli schiamazzi notturni e pallonate. A segnalare il disturbo sono state i residenti della zona, che riferiscono di avere sentito urla, fischi e rumori continui provenire dalla piazza nonostante le finestre chiuse. Secondo il racconto raccolto, un gruppo di persone stava giocando con il pallone davanti alla torre civica, facendolo rimbalzare contro il muro dell’edificio.

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Sempre secondo la segnalazione, la scena si è svolta davanti alle telecamere presenti nell’area. Nelle immagini scattate in quegli stessi minuti si vedono più persone radunate nello spazio davanti alla torre civica, alcune sedute e altre in piedi, mentre il rumore del pallone che batteva contro il muro continuava a disturbare.

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🚔 La segnalazione al 112 e il rumore fino alle 3.30

I residenti riferiscono che chi ha risposto alla chiamata del 112, si è sentito rispondere che sarebbe stata fatta passare una pattuglia. Non ci sono conferme sull’effettivo arrivo delle forze dell’ordine e se i disturbatori della quiete sono stati identificati. Di certo, secondo quanto riferito dal residente, il frastuono non si è fermato subito: il casino è andato avanti ancora fino a circa le 3.30. Per i residenti l’episodio segna la fine dell’inverno e l’inizio del solito incubo della stagione più calda. Ogni anno e ogni week end è la stessa storia: chi si raduna in piazza Litta, fra spaccio di droga, rombi di motorie motorini, e altri rumori molesti, non si può dormire.

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