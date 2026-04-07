Legnano, il 10 aprile doppio “Elisir d’amore” al Teatro Tirinnanzi tra scuole e solidarietà

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A Legnano il 10 aprile torna l’opera al Teatro Tirinnanzi con l’Orchestra dell’Accademia e il Coro Sinfonico Amadeus: una mattina per le scuole e una serata aperta al pubblico, con un progetto che mette insieme formazione, debutti e sostegno al territorio. Al centro c’è “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, proposto in una formula che non si ferma al palcoscenico ma coinvolge anche studenti, realtà sociali e giovani cantanti chiamati a misurarsi con una produzione vera.

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La giornata sarà divisa in due momenti. In mattinata è prevista una versione pensata per le scuole del territorio, inserita nel progetto “Ragazzi all’Opera”, mentre la sera lo spettacolo sarà aperto a tutti. Il ricavato andrà a Sessantamilavitedasalvare, associazione impegnata nella cardio-protezione con defibrillatori e attività di formazione sul primo soccorso. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, con offerta, e sarà possibile prenotare il posto a sedere fino a sei ore prima dell’inizio del concerto serale.

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🎭 Un’opera che coinvolge davvero il territorio

L’iniziativa prova a tenere insieme più livelli. Le scenografie sono state realizzate dagli studenti del liceo artistico Dell’Acqua di Legnano, mentre i costumi della produzione 2026 sono stati affidati alla cooperativa La Mano. Il progetto ha il patrocinio del Comune di Legnano e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e di Ccr Insieme Ets. Più che un semplice appuntamento di cartellone, l’operazione punta a far lavorare insieme scuola, cultura e inclusione in un contesto concreto e visibile al pubblico.

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Sul palco debutteranno inoltre i cinque solisti vincitori del Concorso internazionale Città di Legnano Franco Sioli, dedicato al baritono legnanese scomparso nel 2021. Adina sarà interpretata da Minkyung Park, Nemorino da Francesco Tubertini, Belcore da Mattia Prato, Dulcamara da Luca Gallo e Giannetta da Sara Maria Zito. La regia è affidata a Filippo Pina Castiglioni, che ha seguito anche la preparazione dei debuttanti. Per i giovani selezionati è una delle parti più concrete del progetto: non solo studio e concorso, ma la possibilità di salire davvero in scena davanti al pubblico.

❤️ Lirica, beneficenza e un secondo passaggio a Magenta

La scelta dell’opera non è casuale. “L’Elisir d’amore”, su libretto di Felice Romani, resta uno dei titoli più popolari del repertorio ottocentesco e continua a funzionare proprio per la sua capacità di mescolare leggerezza, ritmo teatrale e pagine molto note anche a chi frequenta poco la lirica. La storia di Nemorino, Adina e del finto filtro magico di Dulcamara si presta bene anche a un pubblico giovane, motivo per cui gli organizzatori hanno confermato l’attenzione alle scuole dopo il buon riscontro ottenuto lo scorso anno con “Il Barbiere di Siviglia”.

Il progetto non si fermerà a Legnano. Un appuntamento analogo è già previsto anche a Magenta il 17 aprile, dentro una rete territoriale che prova a rendere l’opera più accessibile e meno chiusa nei circuiti tradizionali. A Legnano, intanto, il 10 aprile il Tirinnanzi ospiterà una giornata che mette insieme spettacolo, formazione e raccolta fondi: formula ambiziosa, ma costruita con un obiettivo chiaro, portare nuova gente a teatro e farlo lasciando anche qualcosa di utile fuori dalla sala.