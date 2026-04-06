Viaggiare con animali 2026: nuove regole europee

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Con l’avvicinarsi dell’estate 2026 torna al centro il tema delle regole per viaggiare con animali da compagnia, soprattutto per chi si sposta all’estero. Nelle ultime settimane sono stati pubblicati sei nuovi regolamenti europei che aggiornano il quadro normativo sui movimenti di cani, gatti e furetti, con particolare attenzione agli ingressi da Paesi extra UE. Le nuove norme, segnalate anche dal settore veterinario, non introducono rivoluzioni immediate per chi viaggia all’interno dell’Unione Europea, ma rafforzano i controlli sanitari e uniformano le procedure tra gli Stati membri. I nuovi regolamenti europei entreranno in vigore il prossimo 22 aprile 2026.

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🐾 Cosa cambia davvero nel 2026

Il punto chiave riguarda soprattutto gli animali provenienti da Paesi terzi, cioè fuori dall’Unione Europea. I nuovi regolamenti definiscono in modo più preciso:

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le condizioni sanitarie per l’ingresso

i controlli documentali alle frontiere

i requisiti per prevenire la diffusione di malattie, in particolare la rabbia

Per i cittadini europei che viaggiano all’interno dell’UE, invece, restano valide le regole già in vigore: non ci sono cambiamenti immediati nei documenti richiesti.

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🧾 Documenti obbligatori: cosa serve sempre

Chi viaggia con un animale deve continuare a rispettare tre elementi fondamentali:

microchip identificativo obbligatorio

obbligatorio vaccinazione antirabbica valida

passaporto europeo per animali da compagnia, rilasciato dal veterinario

Questi requisiti restano la base per gli spostamenti tra Paesi dell’Unione e vengono ribaditi anche nel nuovo quadro normativo.

⚠️ Attenzione ai viaggi fuori dall’Europa

Le novità più rilevanti riguardano chi rientra in Europa da Paesi extra UE o si sposta verso destinazioni con regole più rigide. In questi casi possono essere richiesti:

certificati sanitari aggiuntivi

test sierologici per la rabbia

tempi precisi tra vaccinazione e ingresso nel Paese

Per questo motivo, le autorità raccomandano di verificare sempre con anticipo i requisiti del Paese di destinazione, perché le condizioni possono cambiare e non sono uguali ovunque.

🧭 Viaggiare informati per evitare problemi

Il messaggio che arriva dagli aggiornamenti europei è chiaro: più che nuove regole per tutti, si tratta di un rafforzamento dei controlli e di una maggiore attenzione alla sicurezza sanitaria. Per i proprietari di animali, soprattutto in vista dell’estate, diventa quindi fondamentale organizzarsi per tempo, verificare documenti e scadenze e consultare fonti ufficiali o veterinari prima della partenza.