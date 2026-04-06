Pavia città dei cammini 2026: itinerari e turismo lento in crescita

Letture: 2.338

A Pavia nel 2026 è partito il progetto “Città dei cammini”, un calendario di eventi e percorsi pensati per valorizzare il turismo lento tra centro storico e territorio. Le iniziative sono programmate per tutto l’anno, con appuntamenti diffusi che coinvolgono cammini urbani, luoghi religiosi e itinerari culturali. Il progetto si inserisce nel sistema regionale dei cammini e punta a rendere Pavia un punto di riferimento per chi si avvicina a questo tipo di esperienza, anche solo per una giornata.

Inserzioni

🚶‍♂️ I percorsi

Gli itinerari proposti attraversano i punti più significativi della città, collegando Ponte Coperto, Basilica di San Michele Maggiore, Duomo e Università, fino ad arrivare a percorsi più ampi che si connettono alla Via Francigena. Tra gli eventi segnalati nel programma regionale c’è, ad esempio, “Pavia città dei cammini”, previsto nel corso della primavera 2026, con attività dedicate alla scoperta dei percorsi cittadini e alla loro connessione con i grandi itinerari europei. A questo si affianca l’iniziativa “Via Francisca del Lucomagno – una camminata naturalistica”, che propone un approfondimento naturalistico tra la natura, in programma per maggio. Altre iniziative di turismo lento si possono trovare sul portale VisitPavia

Inserzioni

📅 Eventi, visite guidate e cammini tematici

Il programma pubblicato sul portale turistico regionale prevede una serie di appuntamenti distribuiti nei mesi primaverili, con:

Inserzioni

camminate guidate nel centro di Pavia

nel centro di Pavia percorsi tematici legati alla spiritualità e alla storia locale

legati alla spiritualità e alla storia locale eventi culturali connessi ai cammini

Le attività sono pensate sia per chi pratica abitualmente trekking e pellegrinaggi, sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al turismo lento. Le prenotazioni per partecipare alle iniziative sono obbligatorie e si possono effettuare online tramite questo link.

🧭 Un progetto collegato alla rete lombarda dei cammini

“Città dei cammini” si inserisce in un contesto più ampio: quello dei cammini lombardi, tra cui la Via Francigena, che attraversa Pavia rendendola una tappa strategica tra Milano e il sud della regione. Negli ultimi anni questo tipo di turismo ha registrato una crescita costante, spinta soprattutto da chi cerca esperienze sostenibili e percorsi a misura d’uomo. Il progetto pavese punta proprio a intercettare questa domanda, offrendo itinerari accessibili anche per visite brevi.

📍 Turismo di prossimità e primavera 2026

La primavera rappresenta il momento centrale dell’iniziativa: temperature favorevoli, calendario di eventi e facilità di accesso rendono Pavia una meta raggiungibile anche in giornata, soprattutto da Milano. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare la città come nodo del turismo lento regionale, valorizzando non solo i grandi cammini ma anche i percorsi urbani e locali.

–