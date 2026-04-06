Ossona, furto in una villetta il giorno di Pasqua

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A Ossona, in via Vittorio Alfieri, è stato perpetrato un furto in una villetta, che è stata presa di mira il giorno di Pasqua, durante l’assenza dei proprietari. I ladri hanno divelto l’inferriata e aperto la porta di ferro. Il furto è stato scoperto nella serata del 5 aprile, al rientro dei proprietari dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito finora, la famiglia è stata fuori casa dalle 9 alle 17 e proprio in quella fascia di tempo i ladri hanno agito e sono entrati nella loro casa. L’orario esatto del colpo, però, non è ancora noto.

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Per introdursi nell’abitazione è stata prima divelta un’inferriata, poi è stata aperta, probabilmente con una fiamma ossidrica, una porta di ferro. I proprietari quantificheranno con precisione sia i danni provocati all’immobile sia il valore del bottino portato via in sede di denuncia.

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Il colpo riporta l’attenzione su una zona di Ossona già segnata da episodi simili. Negli ultimi anni, infatti, i furti, si concentrano quasi sempre nell’area compresa tra via Marconi e via Boccaccio, lungo le direttrici del paese che portano verso Casorezzo e Inveruno. In zona, però, ci dovrebbero essere diverse telecamere private che potrebbero avere ripreso l’arrivo o la fuga dei responsabili.

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Anche da quelle immagini potrebbero arrivare elementi utili per ricostruire i movimenti di chi ha agito e restringere la finestra oraria del furto. E’ importate quindi che chi ha delle telecamere che riprendono verso strada, le controlli e segnali qualunque movimento o passaggio sospetto ci sia stato.