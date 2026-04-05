Lombardia, tornano le gite in treno verso i laghi per la primavera 2026 e l’auto rimane nel box

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Con la primavera 2026 Trenord rilancia le gite in treno come alternativa all’auto per raggiungere laghi, eventi, mete outdoor e località culturali lombarde. La piattaforma “Gite in Treno” è attiva anche in questi giorni e organizza l’offerta in categorie dedicate come Gite al lago, Eventi, Sport e outdoor, Divertimento e relax e Arte e cultura.

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Il dato più concreto arriva dal bilancio diffuso da Trenord il 10 febbraio 2026: nel 2025 oltre 11 milioni di passeggeri hanno scelto il treno per il tempo libero e 124mila clienti hanno acquistato i prodotti delle “Gite in treno”, con una crescita del 20% rispetto al 2024. Fra le destinazioni più richieste si confermano i grandi laghi lombardi, con 62mila clienti che hanno usato i biglietti treno+battello per trascorrere la giornata sui laghi di Como, Garda, Maggiore, Iseo e anche il lato lombardo del lago di Lugano.

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🚆 Nelle gite in treno i Laghi sono in testa, con pacchetti già attivi

Sul portale ufficiale, Trenord presenta già attive le proposte per le gite al lago, indicando in particolare escursioni verso Lago di Garda e Lago Maggiore, oltre ad altre mete raggiungibili in giornata da Milano e dal resto della Lombardia. La società descrive queste offerte come una soluzione “comoda, vantaggiosa e sostenibile”, pensata per chi vuole partire senza traffico e senza il problema del parcheggio.

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Guardando alla primavera, alle proposte già attive per una gita sui laghi di Como e d’Iseo si sono affiancati nuovi itinerari verso mete naturalistiche, sportive, città d’arte ed esperienze sul territorio. È questo, oggi, il vero elemento di attualità: non il ritorno di un calendario storico del 2025, ma il consolidamento di un’offerta turistica ferroviaria che nel 2026 viene confermata e ampliata.

🚆 Il lago di Como resta una delle destinazioni più facili da raggiungere

Fra le mete più accessibili da Milano continua a esserci Como Lago, collegata a Milano Cadorna in circa 60 minuti, con una frequenza di un treno ogni 30 minuti. È uno dei motivi per cui il lago continua a essere centrale nelle gite di giornata: partenza semplice, arrivo in centro città e possibilità di proseguire a piedi, in battello, o in autobus.

Sempre sul sito istituzionale, Trenord mantiene inoltre una vetrina dedicata alle esperienze di viaggio e alle offerte tematiche, confermando che il turismo in treno resta una delle linee su cui l’azienda punta anche nel 2026. Per chi cerca una gita rapida fuori porta, il messaggio è chiaro: i laghi continuano a trainare la domanda, ma l’offerta si sta allargando anche a eventi, outdoor e cultura.

Weekend senza auto, cresce la domanda

I pacchetti sono già attivi per i weekend di aprile. Un’opzione che intercetta chi vuole spostarsi senza auto, senza traffico e senza problemi di parcheggio. Le proposte, promosse da Trenord, collegano Milano e le principali città lombarde con formule che includono viaggio e, in alcuni casi, servizi integrati. L’iniziativa punta a favorire il turismo di prossimità, sfruttando la rete ferroviaria regionale e i collegamenti con battelli e trasporti locali. Le richieste si stanno concentrando sui giorni festivi e sui ponti primaverili, quando aumenta la voglia di spostarsi per brevi soggiorni. Le soluzioni proposte permettono di organizzare una giornata completa senza utilizzare l’auto, riducendo i costi legati agli spostamenti.