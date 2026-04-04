Varese, Pasquetta al Sacro Monte: tre musei aperti con un unico biglietto

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A Varese, per Pasquetta, il Sacro Monte apre Cripta, Museo Baroffio e Casa Museo Pogliaghi con un unico biglietto giornaliero: Archeologistics propone per lunedì 6 aprile una visita tra arte, storia e spiritualità in uno dei luoghi più noti della Lombardia. L’iniziativa permette di accedere ai tre musei del Sacro Monte con un pass cumulativo da 15 euro a persona, valido per l’intera giornata. Le sedi saranno visitabili dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17. L’idea è quella di offrire una formula unica per chi vuole trascorrere Pasquetta tra il borgo di Santa Maria del Monte, il Viale delle Cappelle e i luoghi più significativi del complesso varesino, senza dover organizzare ingressi separati.

Inserzioni

Il biglietto unico consente di gestire la visita con tempi più liberi, fermandosi per qualche ora oppure dedicando l’intera giornata al percorso culturale. Oltre all’aspetto artistico e religioso, la proposta punta anche sul valore paesaggistico del Sacro Monte, che resta una delle mete più frequentate del territorio nelle giornate festive di primavera.

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🎟️ Un pass unico per tre tappe del Sacro Monte

La prima tappa è la Cripta del Santuario, cuore storico e religioso del Sacro Monte di Varese, riconosciuto sito UNESCO dal 2003. All’interno si conservano i resti della prima chiesa costruita sulla montagna, affreschi del Trecento e del Quattrocento e testimonianze archeologiche che raccontano l’antichità del culto mariano in questo luogo. La visita permette anche di conoscere i restauri e gli interventi tecnici che hanno portato alla riapertura al pubblico della cripta nel 2015.

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Il percorso prosegue nel Museo Baroffio, considerato il più antico museo di Varese ancora visitabile. Qui trovano spazio opere dell’arte lombarda dal Medioevo al Settecento, insieme a dipinti e collezioni di ambito fiammingo e olandese donate dal Baroffio. Nel museo sono presenti anche lavori di artisti europei del Novecento, tra cui Henri Matisse e Georges Rouault, in un itinerario che mette insieme arte sacra, pittura e storia del territorio.

🏛️ Dalla casa di Pogliaghi ai dettagli utili per la visita

La terza sede è la Casa Museo Lodovico Pogliaghi, lungo il tratto finale del Viale delle Cappelle. L’edificio fu la residenza dell’artista milanese autore della porta del Duomo di Milano, che scelse il Sacro Monte come luogo in cui costruire la propria abitazione e il proprio laboratorio. Oggi la villa conserva una collezione internazionale d’arte con dipinti, sculture, arti applicate e reperti archeologici che spaziano dai sarcofagi egizi agli oggetti greco-romani, fino a porcellane e stampe orientali. La Casa Museo, di proprietà della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, è stata riaperta al pubblico nel 2014.

Per chi pensa a una Pasquetta diversa dalla classica gita fuori porta, l’apertura con biglietto cumulativo mette insieme passeggiata all’aria aperta e visita culturale nello stesso itinerario. Il pass si può acquistare online sul sito di Archeologistics (Ecco dove acquistare i biglietti). Per informazioni è disponibile anche il riferimento del sito del Sacro Monte di Varese.