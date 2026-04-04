Tessile, Busto Arsizio e Dairago entrano in Slow Fiber: quando la notizia va oltre il marchio

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Tra Busto Arsizio e Dairago il comparto economico tessile si muove sempre meno sul terreno degli slogan e sempre più su quello delle regole europee che stanno cambiando il settore. L’ingresso di Brugnoli e Maglieria Gina nella rete Slow Fiber porta nell’Alto Milanese una notizia che va oltre il semplice allargamento associativo: al centro ci sono tracciabilità, sostenibilità industriale e tenuta delle piccole imprese in una fase in cui la compliance sta diventando un tema concreto per tutta la filiera.

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Brugnoli ha sede in via Contardo Ferrini a Busto Arsizio e lavora tessuti a maglia circolare da oltre 70 anni. Maglieria Gina, azienda famigliare di Dairago con sede in viale dell’Industria, produce maglia circolare dal 1980. Con questi ingressi, secondo quanto riportato nelle comunicazioni di settore diffuse a fine marzo, Slow Fiber sale a 38 realtà, presentandosi come una rete che unisce aziende attive in fasi diverse della produzione tessile e dell’arredamento.

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Le nuove regole Ue spostano il baricentro

Il punto, però, non è il nome della rete in sé. Il punto è il contesto. La Commissione europea ha fissato dal 19 luglio 2026 il divieto di distruzione dell’invenduto per abbigliamento, accessori e calzature per le grandi imprese, con estensione prevista alle medie dal 2030. Sullo sfondo resta anche il percorso della direttiva europea sulla due diligence, entrata in vigore nel 2024, che punta a rendere più stringenti i controlli sugli impatti ambientali e sociali lungo la catena di fornitura. Per molte aziende, quindi, la sostenibilità non è più soltanto una scelta reputazionale: è sempre più un tema di organizzazione industriale, documentazione e capacità di stare dentro nuove regole.

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È qui che la notizia assume un valore generale anche per il territorio tra Alto Milanese e provincia di Varese, dove il tessile continua ad avere una presenza storica. Le reti di filiera possono diventare uno strumento per condividere standard, controlli e costi di adattamento, soprattutto per le aziende più piccole. Il tema non riguarda soltanto il tessile: nella pelletteria toscana, uno dei distretti simbolo del Made in Italy, i dati Ebret rilanciati a febbraio dalla Città Metropolitana di Firenze parlano di 129 aziende artigiane finite in cassa integrazione tra gennaio e novembre 2025, con 1.247 lavoratori coinvolti. Numeri che fotografano la fragilità di molte Pmi davanti a un mercato più duro e a obblighi sempre più complessi.

Una notizia locale che racconta un cambio più ampio

Per questo l’ingresso delle due aziende lombarde può essere letto come un segnale più ampio: la manifattura cerca forme di collaborazione per reggere l’urto di norme, costi e richieste di trasparenza che fino a pochi anni fa restavano sullo sfondo. La partita vera, adesso, non è fare una “operazione immagine”, ma capire quali altre piccole e medie imprese riusciranno a trasformare questi obblighi in un assetto produttivo sostenibile anche dal punto di vista economico.