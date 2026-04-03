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Droga,Arluno. Arluno, droga in casa: arrestato un 47enne con cocaina, hashish e marijuana - 03/04/2026
ArlunoMilano città metropolitana

Arluno, droga in casa: arrestato un 47enne con cocaina, hashish e marijuana

Ilaria Maria Preti
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Ad Arluno, lo scorso primo aprile la Polizia ha arrestato un 47enne, italiano e già conosciuto dalle forze dell’ordine ordine, trovato in casa con un piccolo emporio di droga: c’erano cocaina, hashish e marijuana. L’intervento è scattato quando gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Porta Genova, che stavano conducendo delle indagini a largo raggio e con appostamenti, hanno concentrato la loro attenzione su un appartamento del paese, ritenuto un possibile punto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ubicazione precisa dell’ appartamento è ancora tenuta riservata.

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Secondo quanto reso noto, i poliziotti si sono appostati nei pressi dell’abitazione e, intorno alle 19,hanno notato arrivare un uomo di 48 anni. Gli agenti lo hanno visto avvicinarsi all’ingresso della casa e scambiare qualcosa con il 47enne. Quel movimento ha spinto i poliziotti a intervenire subito per fermare entrambi e verificare che cosa fosse appena avvenuto.

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👮‍♂️ Il controllo davanti all’abitazione e la perquisizione

Il 48eenne è stato trovato con addosso una dose di cocaina appena acquistata ed è stato quindi segnalato alla Prefettura. Ha qui di persona la patente di guida e dovrà seguire un lungo percorso al Sert. Il 47enne, invece, ha cercato di opporsi al controllo, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e hanno poi esteso gli accertamenti all’interno dell’appartamento.

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Nella casa i poliziotti hanno trovato e sequestrato circa 35 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, 19 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione e 800 euro in contanti. Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto dell’uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La convalida dell’arresto è avvenuta e l’uomo è già stato processato per direttissima.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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