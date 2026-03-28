Olcella, nuovi furti al cimitero: spariti arredi sacri dalle tombe

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A Olcella, frazione di Busto Garolfo, nuovi furti al cimitero: di notte, non si sa in che momento preciso, ignoti sono entrati dal retro e hanno portato via arredi sacri dalle tombe. La segnalazione è emersa nelle scorse ore attraverso i social, dove Gaia Giudici, amministratrice di un gruppo Facebook locale, ha parlato di nuovi ammanchi e di danni all’interno del camposanto.

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Secondo quanto riferito, chi ha agito sarebbe riuscito ad accedere scavalcando la recinzione sul lato posteriore del cimitero, approfittando delle ore notturne. Nel mirino sarebbero finiti ancora una volta oggetti e ornamenti collocati sulle sepolture, soprattutto quelli di rame, con una situazione descritta non solo come un furto, ma anche come una devastazione che ha colpito un luogo particolarmente sentito dalla comunità.

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🚔 Un precedente furto al cimitero già denunciato

I furti al cimitero, almeno per quanto emerge dalle segnalazioni circolate a Olcella, non sarebbero casi isolati. Già alla fine di gennaio, infatti, erano stati denunciati furti simili. con statue, croci e vasi portati via dalle tombe. Un precedente che rende ancora più forte la preoccupazione tra i residenti della frazione. La vicenda ha suscitato rabbia e amarezza soprattutto tra le famiglie che hanno i propri cari sepolti nel camposanto.

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Al di là del danno economico, pesa infatti il valore simbolico degli oggetti sottratti e il gesto compiuto in un luogo che per molti rappresenta memoria, raccoglimento e rispetto. Resta ora da capire se, anche per questo nuovo episodio, saranno presentate ulteriori denunce alle forze dell’ordine e se potranno emergere elementi utili a individuare i responsabili.