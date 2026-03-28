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Old Dublin Pub. Nerviano, domenica 29 marzo la mostra mercato del disco all’Old Dublin Pub - 28/03/2026
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Nerviano, domenica 29 marzo la mostra mercato del disco all’Old Dublin Pub

Redazione CNNZ
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Nerviano ospiterà domenica 29 marzo una mostra mercato del disco all’Old Dublin Pub di via Gaspare Cogliati 10, con ingresso gratuito dalle 10 alle 18. L’iniziativa sarà dedicata a vinili, cd e dvd usati e da collezione e porterà in paese una giornata pensata per appassionati, curiosi e collezionisti.

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Dalle informazioni riportate sulla locandina, durante l’evento saranno presenti migliaia di dischi e cd. Chi parteciperà potrà non solo curiosare tra i banchi degli espositori, ma anche scambiare i propri dischi e cd direttamente con chi sarà presente alla mostra mercato. Un dettaglio che dà all’ iniziativa anche il sapore del ritrovo tra appassionati, oltre a quello della semplice esposizione commerciale.

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🎵 Un appuntamento per collezionisti e appassionati

La sede scelta è l’Old Dublin Pub, a Nerviano, e la giornata si svilupperà in fascia diurna, dalle ore 10 alle ore 18. L’ingresso sarà gratuito, elemento che rende l’evento accessibile anche a chi vuole fare un giro senza impegno o semplicemente cercare qualche titolo particolare tra usato e collezionismo. Sulla locandina compaiono i riferimenti per chiedere informazioni: la pagina Facebook “Rock Paradise Fiera del Disco”, l’indirizzo email epplus@yahoo.it e il profilo Instagram rockparadisefieradeldisco. L’iniziativa è presentata con il marchio dell’associazione culturale Rock Paradise.

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