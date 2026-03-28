Nerviano, domenica 29 marzo la mostra mercato del disco all’Old Dublin Pub
Nerviano ospiterà domenica 29 marzo una mostra mercato del disco all’Old Dublin Pub di via Gaspare Cogliati 10, con ingresso gratuito dalle 10 alle 18. L’iniziativa sarà dedicata a vinili, cd e dvd usati e da collezione e porterà in paese una giornata pensata per appassionati, curiosi e collezionisti.
Dalle informazioni riportate sulla locandina, durante l’evento saranno presenti migliaia di dischi e cd. Chi parteciperà potrà non solo curiosare tra i banchi degli espositori, ma anche scambiare i propri dischi e cd direttamente con chi sarà presente alla mostra mercato. Un dettaglio che dà all’ iniziativa anche il sapore del ritrovo tra appassionati, oltre a quello della semplice esposizione commerciale.
🎵 Un appuntamento per collezionisti e appassionati
La sede scelta è l’Old Dublin Pub, a Nerviano, e la giornata si svilupperà in fascia diurna, dalle ore 10 alle ore 18. L’ingresso sarà gratuito, elemento che rende l’evento accessibile anche a chi vuole fare un giro senza impegno o semplicemente cercare qualche titolo particolare tra usato e collezionismo. Sulla locandina compaiono i riferimenti per chiedere informazioni: la pagina Facebook “Rock Paradise Fiera del Disco”, l’indirizzo email epplus@yahoo.it e il profilo Instagram rockparadisefieradeldisco. L’iniziativa è presentata con il marchio dell’associazione culturale Rock Paradise.