Magenta, evade dai domiciliari: arrestato dai carabinieri un 35enne

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Evade dai domiciliari. A Magenta un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere uscito dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento era stato emesso il 12 marzo dal gip del Tribunale di Busto Arsizio e, secondo quanto ricostruito, era legato a una condanna maturata dopo alcuni furti nei supermercati.

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L’uomo, residente a Magenta, è stato sorpreso fuori casa nella mattinata di mercoledì 25 marzo dai carabinieri della stazione cittadina, che lo hanno fermato e arrestato contestandogli il reato di evasione, dopo l’accertamento della violazione della misura restrittiva, che gli imponeva di restare nella sua abitazione.

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🚔 Ora i giudici valutano la revoca della misura

Dopo l’arresto, la posizione del 35enne è tornata all’esame dell’autorità giudiziaria. I giudici stanno infatti valutando se revocare il beneficio dei domiciliari proprio alla luce della nuova contestazione per evasione. Per la mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, è prevista l’udienza per l’arresto, come da prassi. Un passaggio nel quale verrà affrontata anche la decisione sulla misura cautelare da applicare nei suoi confronti. Sarà quindi il giudice a stabilire se confermare o modificare il provvedimento attualmente in vigore.

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