A Monza il primo caso europeo di virus dell’aviaria H9N2: paziente ricoverato

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In Lombardia è stato individuato il primo caso in Europa di infezione umana da virus influenzale aviario A(H9N2): il paziente, ricoverato al San Gerardo di Monza, non è in pericolo di vita e avrebbe contratto il virus all’estero. Si tratta di una persona fragile con patologie concomitanti, arrivata da un Paese extraeuropeo dove è avvenuto il contagio. Il ricovero è avvenuto nei giorni scorsi e le condizioni cliniche sono sotto controllo, senza criticità al momento segnalate.

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🏥 Ricovero e verifiche sanitarie

Il caso è seguito dall’ospedale San Gerardo di Monza, con monitoraggio costante anche per il quadro clinico del paziente. Le autorità sanitarie stanno ricostruendo con precisione il percorso recente della persona per confermare l’origine dell’infezione e verificare eventuali contatti. Non risultano altri casi collegati né segnali di diffusione sul territorio.

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🦠 Virus aviario A(H9N2): caso raro in Europa

Il virus A(H9N2) è un ceppo influenzale di origine aviaria a bassa patogenicità, diffuso tra gli uccelli e trasmesso solo raramente all’uomo. I casi umani finora registrati a livello internazionale si sono concentrati soprattutto in Asia e Medio Oriente, generalmente con sintomi non gravi. In Europa non erano mai stati segnalati casi nell’uomo, rendendo quello lombardo il primo episodio documentato. Le verifiche epidemiologiche in corso indicano che il contagio è avvenuto fuori dall’Italia e che non esistono, allo stato attuale, catene di trasmissione locali. Il caso resta isolato e monitorato, con protocolli sanitari attivi per prevenire eventuali sviluppi.