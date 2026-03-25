Incendio a Bresso: in via Achille Grandi, evacuate 40 persone da un palazzo. A fuoco un appartamento

Letture: 1.233

Un incendio è divampato nel pomeriggio a Bresso, in via Achille Grandi 39, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti insieme al 118 e ai carabinieri per mettere in sicurezza un palazzo e i residenti. Le fiamme sono partite poco dopo le 15.30 all’interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di otto piani. In pochi minuti le squadre dei Vigili del fuoco hanno raggiunto l’edificio e avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a contenere rapidamente il rogo.

Inserzioni

🚒 Evacuazione e intervento dei soccorsi

Per consentire le operazioni in sicurezza, circa quaranta residenti sono stati fatti uscire dallo stabile. Tra loro anche una persona con disabilità che si trovava al settimo piano, accompagnata all’esterno dai soccorritori. Sul posto sono arrivate le squadre di Sesto San Giovanni, del distaccamento di via Benedetto Marcello e di Monza, con il supporto del nucleo speleo-alpino-fluviale. Presenti anche i sanitari del 118 e i carabinieri per la gestione dell’area e degli accessi.

Inserzioni

🚑 Fiamme sotto controllo, nessun ferito

L’incendio è stato circoscritto in pochi minuti e non si registrano persone coinvolte. Le operazioni si sono poi concentrate sulla bonifica dell’appartamento interessato, per eliminare ogni residuo di combustione. Al termine degli interventi saranno effettuati gli accertamenti per chiarire le cause che hanno originato il rogo.