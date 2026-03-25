Casorezzo, ciclisti cadono per un incidente

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A Casorezzo, nel pomeriggio del 24 marzo, un gruppo di ciclisti stava percorrendo via Umberto I durante un allenamento quando, all’altezza dell’incrocio con vicolo Pasubio, è avvenuto l’impatto con un’auto.

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La chiamata al 112 è arrivata alle 15:55. Secondo la ricostruzione, il veicolo si è sporto dal vicolo, un punto dove la visibilità è ridotta, proprio mentre stava transitando il gruppetto di ciclisti in allenamento. L’urto ha fatto cadere a terra più ciclisti.

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🚔 L’incrocio e i rilievi dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Legnano per i rilievi e per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. I soccorsi sanitari sono arrivati con due ambulanze: la Croce Bianca di Magenta e i Volontari del soccorso di Arluno. Uno degli equipaggi non ha effettuato trasporto, mentre per l’altro intervento è stato disposto il codice verde.

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I ciclisti erano equipaggiati con casco e protezioni. Due ragazzi di 16 anni sono stati accompagnati in ospedale: uno per un’escoriazione alla testa, con casco rimasto integro, l’altro per un trauma a una gamba. Le condizioni non risultano gravi.

I ciclisti e la primavera

Lo sport, specie per i giovani è una gran cosa, ma la primavera è anche il momento in cui ricominciamo gli allenamenti di gruppo su Strada e non è difficile in trarre gruppi di ciclisti che viaggiano sulle strade normali. Specie in questi periodi la convivenza fra auto e sportivi diventa difficile e pericolosa, per gli uni e per gli altri, e l’attenzione deve essere massima.