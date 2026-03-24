Omicidio di Fabio Ravasio. Igor Benedito viola i domiciliari e viene arrestato

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Parabiago torna al centro della cronaca per un nuovo sviluppo legato al caso Ravasio: Igor Benedito, già coinvolto nell’inchiesta sull’omicidio del 52enne travolto in bicicletta nell’agosto 2024, è stato arrestato dopo aver violato gli arresti domiciliari. Il provvedimento arriva dopo l’accertamento della violazione degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria.

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L’uomo, figlio di Adilma Pereira Carneiro – tra gli imputati nel procedimento per la morte di Fabio Ravasio – si trovava sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Secondo quanto emerso, non ha rispettato le prescrizioni previste, facendo scattare un nuovo intervento delle forze dell’ordine e il conseguente arresto.

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🚔 Violazione della misura cautelare

La violazione degli arresti domiciliari ha portato rapidamente all’aggravamento della misura nei confronti di Benedito. Dopo gli accertamenti, è stato fermato e condotto in custodia, tornando così in stato di arresto.

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L’episodio si inserisce nel contesto più ampio dell’indagine sull’omicidio di Fabio Ravasio, il 52enne di Parabiago morto la sera del 9 agosto 2024 mentre stava rientrando a casa in bicicletta. Un caso che aveva già attirato l’attenzione per la complessità delle indagini e il numero di persone coinvolte e di cui abbiamo raccontato in diversi articoli, man mano che si venivano a sapere i particolari di quella quasi incredibile storia.

👮‍♂️ Il contesto dell’inchiesta Ravasio

Igor Benedito è uno dei soggetti finiti sotto la lente degli inquirenti nell’ambito dell’indagine che ruota attorno alla morte di Ravasio.tutta vicenda lo indica come quello che era alla guida dell’auto che ha investito e ucciso Fabio Ravasio. La vicenda giudiziaria resta in corso e prosegue con ulteriori sviluppi nelle aule di tribunale. L’arresto per evasione rappresenta un nuovo capitolo, separato ma collegato alla posizione dell’uomo all’interno dell’indagine principale.