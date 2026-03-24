Abbiategrasso, incidente carambolesco tra auto, moto e furgone

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Ad Abbiategrasso, poco prima delle 14 di oggi, tra viale Mazzini e via Milano, all’altezza della caserma dei carabinieri, un incidente stradale ha coinvolto un’auto, una moto e un furgone . L’allarme è scattato due minuti prima delle 14. La centrale operativa del112 ha inviato un’ambulanza, un mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso in codice rosso. oltre ai I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano Messina hanno collaborato alla messa in sicurezza dell’area, mentre la polizia locale di Abbiategrasso ha gestito la viabilità e avviato i rilievi.

Inserzioni

🚒 Lo scontro tra i tre mezzi

Secondo una prima ricostruzione, la moto proveniva dal centro cittadino e stava procedendo verso Castelletto. Durante la marcia ha urtato un’auto che stava svoltando all’incrocio e, dopo l’impatto, ha colpito anche un furgone che arrivava dal senso opposto, diretto verso Abbiategrasso. L’auto è stata colpita sul lato del conducente, il furgone sulla parte frontale. La moto, rimasta sull’asfalto, è il mezzo che ha subito i danni più pesanti.

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🚑 Il motociclista elitrasportato

Ad avere la peggio è stato infatti il motociclista, un uomo di 40 anni. A seguito dell’impatto è stato sbalzato per diversi metri e ha riportato un trauma cranico e un trauma al torace. All’arrivo dei soccorritori era cosciente ed è stato stabilizzato sul posto. prima di trasportalo. Dopo le prime cure le condizioni sono risultate meno critiche del previsto e l’uomo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.