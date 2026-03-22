Ossona, rissa con cane in via 4 Novembre. Una testimonianza ancora misteriosa

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A Ossona sta circolando il racconto di una rissa avvenuta nella notte fra venerdì 20 marzo e sabato 21 in via 4 Novembre, nel Piazzeau, la piazzola su cui si affacciano l’arco della vecchia villa, il cortile dell’antico municipio e il retro di Villa Bosi. Al momento, però, si tratta di una segnalazione raccolta da una fonte che ha chiesto di restare anonima e che non risulta ancora verificata con riscontri ufficiali.

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La raccontiamo prima di completare le verifiche perchè nei week end di quando arriva la primavera il Piazzeau e l’adiacente Piazza Litta diventano la patria dei disturbatori notturni, fra botte, urla, scambi di droga e lanci di bottiglie piene. La vicenda va quindi trattata con cautela, fino a che chi sa non si fa avanti a denunciare quel che è successo. Secondo quanto riferito, durante il diverbio una persona sarebbe stata circondata da altri e spintonata. Uno dei presenti avrebbe avuto con sé un cane di grossa taglia. Nella fase più concitata il padrone del cane lo avrebbe lanciato contro l’uomo, che avrebbe cercato riparo in uno dei cortili abitati che si affacciano sulla via.

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Sulla vicenda, allo stato attuale, restano diversi punti da chiarire. Non è stato possibile identificare con certezza i partecipanti alla lite, né ricostruire come si sia concluso l’episodio dopo la fuga dell’uomo inseguito dal cane. Nel materiale raccolto finora non risultano interventi dei carabinieri o ambulanze e l’ipotesi è che nessuno abbia richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Anche questo aspetto, però, resta da verificare.

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Una segnalazione che riaccende il tema della quiete serale

Il racconto raccolto nelle ultime ore si inserisce in un contesto che i residenti conoscono bene, quello dei ritrovi serali e notturni nei fine settimana in quella parte del centro di Ossona. Al di là dell’episodio riferito resta il disagio di chi abita nella zona e lamenta schiamazzi e disturbo nelle ore notturne già da alcuni anni. Per ora e finché non emergeranno riscontri indipendenti o eventuali segnalazioni ufficiali, la vicenda resta dunque una testimonianza raccolta sul territorio e non una ricostruzione definitiva dei fatti.