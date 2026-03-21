San Giacomo delle Segnate, furgone dei rifiuti contro una casa: rifiuta l’alcoltest, denunciato

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A San Giacomo delle Segnate un furgone della raccolta rifiuti è finito contro la recinzione di una casa in via Ferrari, danneggiando anche la rete del gas. Per l’autista, un uomo di 48 anni, è scattata la denuncia dopo il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e il ritiro della patente. L’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 20 marzo e ha richiesto l’intervento dei carabinieri della Radiomobile di Gonzaga e dei vigili del fuoco di Mantova per la messa in sicurezza dell’area. Il mezzo, secondo quanto ricostruito, è uscito autonomamente dalla sede stradale, terminando la corsa contro il muro di recinzione di un’abitazione. Nell’urto è stato danneggiato anche il tubo di allaccio alla rete del gas della casa.

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A dare l’allarme è stato il proprietario dell’abitazione, che ha chiamato il Numero unico di emergenza 112. Dalla centrale operativa della Compagnia di Gonzaga è stata inviata sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, mentre da Mantova è arrivata una squadra dei vigili del fuoco per verificare la situazione e mettere in sicurezza la conduttura danneggiata.

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I controlli dei carabinieri e la denuncia

Durante gli accertamenti, i militari hanno ritenuto di dover approfondire le condizioni del conducente. Secondo quanto riferito dai carabinieri, l’uomo mostrava difficoltà nell’eloquio e nella coordinazione dei movimenti. Per questo è stato prima invitato a farsi accompagnare in pronto soccorso con l’ambulanza fatta arrivare sul posto, ma avrebbe rifiutato. In un secondo momento gli è stato chiesto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico con l’etilometro in dotazione ai militari. Anche in questo caso, secondo quanto comunicato, il 48enne si è rifiutato.

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Per questo i carabinieri della Radiomobile di Gonzaga lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Mantova per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la determinazione del tasso alcolemico. Contestualmente è scattato il ritiro della patente, in vista della successiva sospensione. Il furgoncino è stato poi recuperato e affidato all’azienda proprietaria.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada in attesa dell’arrivo dei tecnici di Italgas, intervenuti per il ripristino dei tubi danneggiati. Come sempre in questi casi, la posizione dell’uomo dovrà essere valutata dall’autorità giudiziaria e l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva. Sul piano normativo, il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest o agli accertamenti tossicologici comporta sanzioni equiparate alle ipotesi più gravi, con ritiro della patente ai fini della sospensione. Resta però fermo il principio costituzionale secondo cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.