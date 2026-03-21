Magenta, ciclista contro auto in sosta sulla discesa per la Fagiana: ferito un 52enne

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A Magenta, lungo via Valle verso Pontevecchio e la Fagiana, un ciclista di 52 anni è rimasto ferito dopo essere finito contro un’auto parcheggiata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 nel tratto in discesa che dal paese porta verso il Parco del Ticino. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo avrebbe perso il controllo della bicicletta appena fuori dal centro abitato, andando a urtare con violenza un veicolo in sosta. L’impatto, avvenuto in un punto in pendenza, è stato particolarmente forte: il ciclista ha sfondato il lunotto posteriore dell’auto ed è finito parzialmente all’interno dell’abitacolo. A dare l’allarme sono state alcune persone di passaggio, che hanno chiamato il 112.

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La centrale operativa ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e l’auto infermieristica di Milano. L’intervento è stato gestito inizialmente in codice giallo per il mezzo di soccorso, mentre il quadro sanitario è stato poi definito in codice verde dall’auto infermieristica. Dopo le prime cure sul posto, il 52enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.

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I soccorsi lungo la discesa verso il Ticino

L’incidente si è verificato in un tratto ben conosciuto da chi da Magenta scende verso Pontevecchio e l’area della Fagiana. Proprio la pendenza della strada, secondo quanto ricostruito finora, potrebbe avere aumentato la violenza dell’urto contro l’auto in sosta.

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Sul posto sono intervenuti anche i militari della Compagnia carabinieri di Abbiategrasso ela polizia locale di Magenta, che si è occupata dei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non risultano altri mezzi coinvolti oltre alla bicicletta e all’auto parcheggiata.