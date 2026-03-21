Incidente a Casorezzo, ciclista di 76 anni investito sulla SP214: soccorso in elicottero

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Questa mattina intorno alle 9.03, orario della chiamata al 112, a Casorezzo un ciclista di 76 anni è stato investito. Si trovava sulla SP214, nella zona della rotatoria dell’innesto con la Diramazione di Ossona. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi. Un’ambulanza dei Soccorritori Volontari di Arluno, un’ auto infermieristica e l’elisoccorso, mentre i rilievi dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Legnano. In base alle prime informazioni avuto, il ferito era stato valutato inizialmente in codice rosso, poi in codice giallo dopo la prima assistenza sul posto. Poco dopo con l’elicottero è giunto anche un medico, Dopo le prime cure, il ciclista è stato trasportato all’ospedale di Legnano accompagnato dall’infermiere.

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I soccorsi e gli accertamenti sulla dinamica

L’intervento ha richiesto un dispositivo sanitario importante, anche se il quadro clinico è apparso meno grave rispetto a quanto temuto nei primi minuti. La scelta di utilizzare l’elicottero per fare arrivare il medico dipende da molte valutazioni, fra cui c’è anche la velocità e l’intensità del traffico stradale nel momento del soccorso, non solo la gravità.

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Proprio per questo il codice di intervento è stato declassato da rosso a giallo una volta che il 76enne è stato visitato dal personale sanitario. Bisogna considerare anche che sopra i 65 anni il codice di triage è sempre più alto . Il ciclista è stato fortunato. Sarà ora compito dei carabinieri ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui mezzi coinvolti.