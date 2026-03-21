Busto Garolfo, torna la Pasqua RossoNera: il 28 marzo festa per i bambini con Didi Mazzilli

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A Busto Garolfo torna il 28 marzo la Pasqua RossoNera del Milan Club, storica festa per i bambini con spettacolo, dolci pasquali e il comico Didi Mazzilli. L’appuntamento è per sabato 28 marzo alle 21 nella Sala Civica della Biblioteca di via Magenta 25, dove il Milan Club Busto Garolfo organizza la 42esima edizione di una manifestazione che nel tempo è diventata una delle tradizioni più riconoscibili del paese. La serata è promossa con il patrocinio del Comune e con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

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Nata come momento dedicato ai più piccoli, la Pasqua RossoNera ha mantenuto negli anni la stessa impostazione: una festa aperta alle famiglie, alle associazioni sportive locali, ai soci del club e ai simpatizzanti, senza distinzioni di tifo. Al centro restano i bambini, ai quali saranno distribuiti gratuitamente i dolci pasquali, come avviene da oltre quattro decenni.

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Una tradizione che va avanti da 42 anni

Il momento principale della serata sarà lo spettacolo di Didi Mazzilli, artista noto per la sua attività tra comicità, improvvisazione e magia. Nel corso della carriera ha partecipato anche a trasmissioni televisive nazionali e a Busto Garolfo porterà uno show pensato per coinvolgere il pubblico con ritmo e leggerezza. Dopo lo spettacolo è previsto anche un rinfresco per i partecipanti. Il programma ricalca quello che negli anni ha reso riconoscibile l’iniziativa: intrattenimento, un momento comunitario e poi la consegna dei doni pasquali ai bambini del paese.

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Il presidente del Milan Club, Gianni Raimondi, ha ricordato che l’obiettivo è rimasto quello delle origini: offrire ai bambini un’occasione di festa e di condivisione, facendo vivere un appuntamento che nel tempo ha accompagnato più generazioni di famiglie. Sulla stessa linea anche il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi, che ha indicato la Pasqua RossoNera come un esempio concreto di collaborazione tra associazionismo, istituzioni e realtà del territorio. La serata del 28 marzo si inserisce così nel solco di una manifestazione ormai storica per Busto Garolfo, capace di rinnovarsi senza perdere il suo carattere più semplice: regalare ai bambini qualche ora di allegria e un gesto concreto legato alla Pasqua.