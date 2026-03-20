Parabiago, 2 in carcere per spaccio di cocaina: indagine dei carabinieri tra Canegrate e San Giorgio

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Spaccio di cocaina tra Parabiago, Canegrate e San Giorgio su Legnano. I carabinieri hanno arrestato, e portato in carcere in via cautelare, 2 persone. E’ successo nei giorni scorsi: i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Legnano, durante un’indagine su un giro di cocaina che avrebbe mosso oltre ventimila dosi hanno fermato due albanesi di 27 e 38 anni, stanziali in Italia e domiciliati a Parabiago. I due sono indagati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

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L’inchiesta, condotta con intercettazioni telefoniche e ambientali, ha ricostruito una attività di spaccio di cocaina concentrata soprattutto tra aprile e giugno del 2024. E’ in quel periodo che sarebbero state movimentate più di ventimila dosi di stupefacente attraverso numerose cessioni a Canegrate, Parabiago e San Giorgio su Legnano.

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I numeri dell’indagine

Sempre secondo quanto emerso dalle indagini, il giro d’affari avrebbe superato i 700mila euro. Gli appuntamenti con i clienti si sarebbero sviluppati lungo le vie urbane, con incontri e scambi rapidi, e avrebbero riguardato forniture di quantitativi rilevanti destinati poi alla vendita al dettaglio. Oltre ai due uomini ora in cautelare in carcere, altri 2 albanesi sono stati sottoposti all’obbligo di firma. Anche loro sono ritenuti coinvolti, in concorso e sempre in ipotesi accusatoria, nella stessa attività di spaccio contestata agli a altri due connazionali.