Corbetta, sui campi nomadi di Soriano e Castellazzo ora ci sono atti e soldi

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A Corbetta torna al centro il nodo dei campi nomadi di Soriano e Castellazzo: tra atti comunali, sentenze e annunci del sindaco, lo sgombero oggi risulta avviato sul piano amministrativo, ma non ancora documentato online come operazione già eseguita.

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Il punto fermo, nero su bianco, è negli atti pubblicati dal Comune. In amministrazione trasparente risulta infatti, dal 5 novembre 2025 e con ultimo aggiornamento al 30 gennaio 2026, un’indagine di mercato per un accordo quadro relativo ai lavori di demolizione degli edifici abusivi sul territorio comunale, “ivi compreso lo smantellamento dei campi nomadi”. È il passaggio più concreto trovato online perché conferma che il tema è entrato in una procedura amministrativa ufficiale del Comune.

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A questo si aggiunge il precedente di Soriano. Nell’ottobre 2024 il Tar ha dato ragione al Comune di Corbetta sul caso di una costruzione abusiva realizzata all’interno del campo della frazione, in un’area vincolata del Parco Agricolo Sud Milano. La sentenza ha confermato la demolizione dell’abuso edilizio e ha rafforzato la linea già seguita dall’amministrazione sui controlli e sugli interventi nei confronti delle strutture non autorizzate.

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🚓 Dai controlli agli atti

Sul piano politico, il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha annunciato dal giornale comunale che la maggioranza ha stanziato 100 mila euro per procedere alla demolizione e allo sgombero dei campi abusivi. In un altro intervento video, pubblicato il 23 dicembre 2025, ha parlato di sgomberi in arrivo. Sono dichiarazioni che confermano l’indirizzo dell’amministrazione, ma allo stato delle fonti online consultate non compare ancora una data pubblica dell’operazione per Soriano e Castellazzo.

Il contesto, del resto, viene da lontano. Già nel 2020 Il Giorno scriveva che dopo un precedente sgombero sul territorio di Corbetta restavano aperti tre insediamenti: uno a Soriano, uno a Castellazzo e uno in viale Borletti. Ancora prima, un documento locale del 2006 parlava di circa dieci campi nomadi presenti sul territorio comunale, segno di una questione che si trascina da anni e che oggi riemerge con un iter più strutturato.

Ad oggi, quindi, le notizie certe sono queste: il Comune ha avviato una procedura ufficiale che comprende anche lo smantellamento dei campi nomadi; il Tar ha già dato ragione all’amministrazione su un abuso edilizio a Soriano; il sindaco ha annunciato risorse economiche e sgomberi in arrivo. Il passaggio successivo sarà capire quando gli atti amministrativi si tradurranno materialmente in interventi sul posto.