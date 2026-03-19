Milano, per la Festa del Papà Poste Italiane lancia la cartolina filatelica “Ciao Papà!”
Milano celebra la Festa del Papà anche negli uffici postali con sportello filatelico, dove da giovedì 19 marzo sarà disponibile la cartolina “Ciao Papà!”, iniziativa speciale lanciata da Poste Italiane per la ricorrenza. L’annuncio è stato diffuso mercoledì 18 marzo. La cartolina filatelica, proposta al prezzo di 1 euro, sarà in vendita negli uffici postali della provincia di Milano dotati di sportello filatelico e negli Spazio Filatelia presenti sul territorio nazionale. L’iniziativa è pensata sia per i collezionisti sia per chi vuole conservare o regalare un ricordo originale legato alla giornata dedicata ai papà.
Cartolina e annulli speciali fino al 19 marzo
Insieme alla cartolina, negli Spazio Filatelia saranno disponibili fino al 19 marzo anche alcuni annulli speciali dedicati alla Festa del Papà. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce nella tradizione filatelica di Poste Italiane legata alle principali ricorrenze del calendario. La proposta punta a unire l’aspetto collezionistico a quello simbolico, offrendo un prodotto semplice ma legato a una data sentita da molte famiglie. Per la provincia di Milano, il riferimento resta quello degli uffici postali con sportello filatelico abilitato alla vendita.