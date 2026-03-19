Milano, per la Festa del Papà Poste Italiane lancia la cartolina filatelica “Ciao Papà!”

Milano celebra la Festa del Papà anche negli uffici postali con sportello filatelico, dove da giovedì 19 marzo sarà disponibile la cartolina “Ciao Papà!”, iniziativa speciale lanciata da Poste Italiane per la ricorrenza. L’annuncio è stato diffuso mercoledì 18 marzo. La cartolina filatelica, proposta al prezzo di 1 euro, sarà in vendita negli uffici postali della provincia di Milano dotati di sportello filatelico e negli Spazio Filatelia presenti sul territorio nazionale. L’iniziativa è pensata sia per i collezionisti sia per chi vuole conservare o regalare un ricordo originale legato alla giornata dedicata ai papà.

Redazione CNNZ

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