Porto Mantovano, 16enne arrestato per spaccio: sequestrati cocaina, hashish e contanti

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A Porto Mantovano, nel Mantovano, un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel pomeriggio del 16 marzo, quando i militari si sono presentati nell’abitazione del minorenne per eseguire un’ordinanza di collocamento in comunità emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Brescia, su richiesta della Procura minorile. Durante la perquisizione domiciliare, però, i carabinieri hanno trovato droga, denaro contante e materiale ritenuto utile all’attività di spaccio.

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Secondo quanto riferito dall’Arma, il 16enne aveva circa 32 grammi di cocaina, 2,8 grammi di hashish, due bilancini di precisione, un coltello con tracce di hashish e 935 euro in banconote di vario taglio. Lo stupefacente, il coltello, i bilancini e il denaro sono stati sequestrati. Così i carabinieri invece di portarlo in comunità, lo hanno arrestato in flagranza con l’accusadi detenzione ai fini di spaccio.

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Dalla perquisizione al trasferimento al Beccaria

Informato subito dell’arresto, il pubblico ministero di turno della Procura per i Minorenni di Brescia ha cambiato la destinazione del ragazzo e ha deciso che, concluse le formalità di rito, venisse accompagnato all’Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano, dove è rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida e della sua destinazione definitiva.