Borgo Mantovano, furto di energia elettrica: denunciata una coppia dopo il controllo al contatore

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A Borgo Mantovano i carabinieri hanno denunciato una coppia di pakistani di 46 e 37 anni per furto aggravato di energia elettrica dopo un controllo scattato in seguito alla segnalazione di una vicina. L’accertamento è stato eseguito nella mattinata del 16 marzo, insieme a un tecnico della società fornitrice, chiamato a verificare un consumo anomalo registrato nell’abitazione confinante.

Inserzioni

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Borgo Mantovano, il contatore della coppia era stato manomesso e collegato abusivamente a quello della vicina. In questo modo, l’energia necessaria ad alimentare l’appartamento era prelevata illecitamente dall’altra utenza domestica. Il controllo tecnico ha permesso di accertare la presenza dell’allaccio abusivo e delle manomissioni.

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La denuncia

Dopo la verifica, il personale della società di distribuzione ha staccato il collegamento irregolare e ha rimosso le manomissioni, eseguendo anche i rilievi necessari per quantificare il danno economico. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno identificato gli occupanti dell’appartamento alimentato a spese della vicina di casa e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica di Mantova con l’ipotesi di reato di furto aggravato di energia elettrica.