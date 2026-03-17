News Zoom

Una degli altri 11 milanesi che non sono milionari

ossona,small pub. Ossona, rissa allo Small Pub di via Patrioti: arrivano i carabinieri - 17/03/2026
OssonaMilano città metropolitana

Ossona, rissa allo Small Pub di via Patrioti: arrivano i carabinieri

Redazione CNNZ
Letture: 2.194

Ieri sera, 16 marzo, poco prima delle 21 le sirene dei carabinieri hanno risuonato tra le vie di Ossona, nei pressi dello Small Pub. La radiomobile della compagnia di Abbiategrasso ha risposto ad una chiamata al 112, per una rissa piuttosto pesante che si stava svolgendo in via Patrioti. Un certo numero di persone si sono picchiate in modo piuttosto violento.

Inserzioni

Verso le 21, i carabinieri sono arrivati a Ossona a sirene spiegate. Alla vista delle luci blu lampegginti che riflettvano sui lampioni della piazza e al suono persistente delle sirene, i rissaioli se la sono data a gambe. Le verifiche sul numero di persone, sugli identificati e su quanto successo sono ancora in corso. Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Non si registrano feriti, e Areu non ha inviato ambulanze. Intanto, il proprietario dello Small Pub, interpellato in merito all’episodio, ha dichiarato che preferisce riservarsi di parlare al momento opportuno.

Inserzioni

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire