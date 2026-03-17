Ossona, rissa allo Small Pub di via Patrioti: arrivano i carabinieri

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Ieri sera, 16 marzo, poco prima delle 21 le sirene dei carabinieri hanno risuonato tra le vie di Ossona, nei pressi dello Small Pub. La radiomobile della compagnia di Abbiategrasso ha risposto ad una chiamata al 112, per una rissa piuttosto pesante che si stava svolgendo in via Patrioti. Un certo numero di persone si sono picchiate in modo piuttosto violento.

Inserzioni

Verso le 21, i carabinieri sono arrivati a Ossona a sirene spiegate. Alla vista delle luci blu lampegginti che riflettvano sui lampioni della piazza e al suono persistente delle sirene, i rissaioli se la sono data a gambe. Le verifiche sul numero di persone, sugli identificati e su quanto successo sono ancora in corso. Gli accertamenti sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Non si registrano feriti, e Areu non ha inviato ambulanze. Intanto, il proprietario dello Small Pub, interpellato in merito all’episodio, ha dichiarato che preferisce riservarsi di parlare al momento opportuno.