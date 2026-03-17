Incidente a Ossona, cade dalla bici sulla ciclabile verso Marcallo: 65enne in ospedale

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Ieri pomeriggio, 17 marzo, un uomo di 65 anni è caduto dalla bicicletta mentre percorreva la pista ciclabile Ossona marcallo con casone. E successo poco prima delle 15.25, orario in cui è stata registrata la chiamata alla centrale operativa del 112

Inserzioni

Il punto in cui è avenuto l’incidente è il tratto ciclabile che costeggia la Tav dalla parte opposta del ponte Tav venendo dal Cimiteero di Ossona. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha perso il controllo della bici. Non risultano coinvolte altre persone. La comptenza in quel punto è delal polizia locale di Ossona e Santo Stefano, allertata tramite i carabinieri di Abbiategrasso, che ha gestito la sicurezza dell’area e gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. I soccorritori della Croce Bianca di Magenta hanno prestato le prime cure al malcapitato direttamente sul posto. L’uomo è stato poi accompagnato in codice verde all’ospedale di Legnano, per ulteriori accertamenti.