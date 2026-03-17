Milano, rapina da 100mila euro a turista: arrestati 2 uomini

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Lo scorso 10 marzo, i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura. I destinatari del provvedimento sono due algerini di 28 e 32 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, accusati di rapina aggravata, e già trattenuti uno in carcere e uno in un centro per il rimpatrio, per altri motivi.

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L’indagine è iniziata nel pomeriggio dello scorso 31 agosto dopo che in via Gerolamo Morone, pieno centro cittadino, i due uomini, insieme a un terzo uomo ancora da identificare compiutamente, avevano aggredito un turista spagnolo di 46 anni, strappandogli dal polso un orologio del valore stimato di circa 100mila euro.

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🚔 Indagini tra telecamere e analisi dei movimenti

Gli accertamenti sono stati condotti dal Nucleo Investigativo dei carabinieri, che ha lavorato su più fronti. Decisiva l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, integrata da attività di intelligence e dall’esame di fonti aperte, quali facebook e altri social.

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Al momento dell’esecuzione dell’ordinanza, i due indagati si trovavano già in stato di restrizione per altri motivi. Il 28enne è infatti detenuto nel carcere di Milano San Vittore per un’altra rapina in cui è stato preso in flagranza, mentre il 32enne si trova nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta, dove era stato trasferito per accertamenti sulla sua identità.