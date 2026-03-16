Poste Italiane cerca consulenti finanziari in provincia di Milano: candidature entro il 23 marzo
In provincia di Milano Poste Italiane cerca laureati e laureandi interessati a un percorso professionale come consulenti finanziari. Le candidature possono essere inviate fino al 23 marzo attraverso il sito posteitaliane.it, nella sezione Carriere dedicata alle posizioni aperte.
Selezione aperta per laureati e laureandi
L’azienda spiega che i consulenti finanziari operano negli uffici postali con competenze tecniche e commerciali per accompagnare i clienti nelle scelte su investimenti e assicurazioni. Tra i requisiti preferenziali vengono indicati un percorso di studi economico o giuridico e la conoscenza della normativa di settore. Poste sottolinea anche il dato regionale: in Lombardia i consulenti finanziari assunti sono 930 e l’età media è di circa 28 anni.