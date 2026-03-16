Poste Italiane cerca consulenti finanziari in provincia di Milano: candidature entro il 23 marzo

L’azienda spiega che i consulenti finanziari operano negli uffici postali con competenze tecniche e commerciali per accompagnare i clienti nelle scelte su investimenti e assicurazioni. Tra i requisiti preferenziali vengono indicati un percorso di studi economico o giuridico e la conoscenza della normativa di settore. Poste sottolinea anche il dato regionale: in Lombardia i consulenti finanziari assunti sono 930 e l’età media è di circa 28 anni.

Redazione CNNZ

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