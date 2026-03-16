Milano, writer 46enne in fuga dal deposito Trenord: scavalca il muro, ma atterra male

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La scorsa notte intorno alla 1.20, a Milano, zona scalo Farini – Isola, un writer 46enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a imbrattare alcune carrozze ferroviarie nel deposito Trenord di via Valtellina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Milano Porta Sempione, chiamati dopo l’allarme lanciato dalla sicurezza privata. Il protagonista della vicenda è un cittadino olandese, residente nei Paesi Bassi. Dopo essere stato scoperto ha tentato di fuggire scavalcando al recinzione, ma è caduto dall’ altra parete si è rotto la caviglia sinistra. Dopo l arresto è stato portato in ospedale.

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🚔 La fuga e il volo

Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma intervenuti sul posto, l’uomo era stato individuato dal personale di vigilanza all’interno dell’area ferroviaria mentre stava imbrattando due carrozze ferme nel deposito. Alla vista degli addetti alla sicurezza aveva tentato di scappare. Quando i carabinieri della Stazione Milano Porta Sempione sono arrivati sul posto dopo la chiamata al 112, hanno ricostruito quanto accaduto e hanno identificato l’uomo, già fermato dalla sicurezza privata poco dopo la caduta.

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🚑 Trasportato in ospedale

Il 46enne è stato soccorso dai soccorritori della MIsericordia di Milano e dagli operatori di un’auto infermieristica. Dopo che i Vigili del fuoco lo hanno liberato dalla incomodat posizione in cui era caduto è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli di Milano per le cure necessarie. Durante il controllo i carabinieri hanno trovato nella sua disponibilità alcune bombolette di vernice spray, utilizzate per realizzare le scritte sulle carrozze. Il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato quindi denunciato a piede libero con l’accusa di imbrattamento.